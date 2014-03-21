У Львові затримали члена міжрегіональної банди, який більше 10 років перебував у міжнародному розшуку

Львівські правоохоронці затримали члена міжрегіональної банди, який більше 10 років перебував у міжнародному розшуку за скоєння особливо тяжких та резонансних злочинів.

Про це сьогодні повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, затриманий 41-річний уродженець міста Магадан (Російська Федерація), входив до так званої банди Артура Сушка. До складу цього злочинного угрупування з міжрегіональними зв’язками входило понад 20 осіб. Банда діяла на території Львівської, Рівненської та Тернопільської областей.

Ще у 1998 році зловмисники організували озброєну вогнепальною та холодною зброєю банду і впродовж тривалого часу систематично вчиняли розбійні напади на підприємства, установи, організації, а також на приватних осіб з метою заволодіння та привласнення їх майна.

Учасники злочинного угрупування вирізнялись особливою зухвалістю та жорстокістю, застосовуючи до своїх жертв заходи фізичного впливу, погрози та катування.

«У період з 1998 до 2003 року злочинці спланували та вчинили: 21 розбійний напад, 2 злочини, пов’язані з незаконним обігом зброї, 3 незаконних заволодіння транспортними засобами та 7 умисних знищень майна. Крім того, восени 2003 року, під час затримання Сушка – ватажка злочинців, від вогнепальних поранень загинули двоє працівників спецпідрозділу міліції «Сокіл», - розповів начальник управління по боротьбі з організованою злочинністю Головного управління МВС України у Львівській області полковник міліції Василь Телиця.

На сьогодні, рішенням Апеляційного суду Львівської області, 15 учасників банди позбавлені волі на термін від 10 до 15 років, а їх ватажок Сушко – засуджений до довічного ув’язнення.

Довідка УНІАН. 17 жовтня 2012 року в Апеляційному суді Львівської області завершився суд над членами однієї з найжорстокіших і найкривавіших банд, що діяла у Львівській, Івано-Франківській, Волинській областях. Суд розпочався ще 30 жовтня 2007 року. Лише оголошення вироку членам банди тягнулося понад два тижні. У кримінальній справі було 143 томи.

Завершився суд винесенням найсуворіших вироків. Одного з членів банди засудили до пожиттєвого ув’язнення. Решті винесли максимальні строки позбавлення волі до 15 років з конфіскацією особистого майна.

У судовій залі Апеляційного суду Львівської області “клітці” сіли на лаву підсудних 19 обвинувачених, які протягом 1998 — 2003 років вчинили 23 (це доведені) розбійні напади.

В арсеналі банди були пістолети “Беретта”, “ТТ”, “ПМ”, наган, обрізи рушниць, кастети та ножі. На банду працювали “розвідники” з інших областей. Вони за певний відсоток від награбованого розшукували потенційних жертв. До кожного нападу бандити ретельно готувалися: розробляли план, вказували кожному, де і в який час він має перебувати, що робити.

У банду входили й дві жінки – жителька Запоріжжя та вчителька української мови зі Львова, коханка Сушка. Обох жінок суд визнав винними у “бандитизмі” та засудив до 11 та 14 позбавлення волі з конфіскацією майна.