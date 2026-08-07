Колишньому очільнику МЗС Угорщини може загрожувати до трьох років ув'язнення, - ЗМІ

Приводом для розслідування стало нове призначення Петера Сійярто у китайському виробнику автомобілів BYD.

Справу колишнього міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто передали до Головного управління поліції Будапешта. Його підозрюють у отриманні хабаря через призначення на посаду в китайській компанії BYD, повідомляє Index.

Видання поділилося, що з огляду на те, що Петер Сійярто більше не є депутатом Національних зборів, він не має імунітету. У разі визнання винним йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Зазначається, що розслідування проти Петера Сійярто ініціювали після заяви громадського діяча Іштвана Теньї про можливе хабарництво. Приводом для цього стало нове призначення колишнього посадовця у китайському виробнику автомобілів BYD.

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За словами прем'єр-міністра Петера Мадяра, призначення Сійярто на керівну посаду у світовому гіганті BYD може бути публічною "подякою" за сприяння у будівництві заводу автовиробника в Сегеді, коли той обіймав посаду міністра.

"Така велика компанія наймає подібну людину лише тоді, коли хоче віддячити за допомогу, яку він надав їй, будучи міністром. Укласти контракт із китайським глобальним гігантом BYD означає стати на службу до Комуністичної партії Китаю. Угорський політик-патріот не може і не зробить такого. Тим часом провідні політики "Фідес" один за одним покидають тонучий корабель, і сьогодні вони вже оголосили про створення нової партії", - зазначив Мадяр.

В прокуратурі пояснили, що такі дії можуть підпадати під статтю про отримання неправомірної вигоди в інтересах господарської організації.

Видання розповіло, що спочатку скаргу розглядала Столична слідча прокуратура, але через відсутність у Сійярто депутатського імунітету та особливості кваліфікації злочину матеріали перенаправили до Головного управління поліції Будапешта (BRFK).

Водночас ризики для національної безпеки, пов'язані з призначенням Сійярто в китайську компанію, розглядає Комітет з питань національної безпеки парламенту Угорщини.

Зміна влади в Угорщині: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що в Угорщині почали розслідування зв'язків Сійярто з Росією. Колишній міністр закордонних справ Угорщини перебуває під пильною увагою після витоку на початку цього року записів, на яких він інформує свого російського колегу про зустрічі в Євросоюзі та пропонує допомогти послабити санкції ЄС проти Москви. Прем’єр-міністр Петер Мадяр заявляв, що записи, судячи з усього, свідчать про державну зраду Сійярто, і що це питання вимагає ретельного розслідування. Проте ексочільник МЗС країни стверджує, що розмова була звичайною дипломатичною комунікацією.

Також ми писали, що прем’єр-міністр Угорщини доручив негайно провести внутрішні розслідування у справі так званого "золотого конвою", а саме, щодо незаконного затримання інкасаторів українського "Ощадбанку" в березні цього року. За інформацією, перевірки мають відбутися в податковій службі NAV, Антитерористичному центрі TEK та інших залучених структурах. Раніше медіа повідомляли, що внутрішній звіт NAV виявив серйозні недоліки, порушення закону та службові упущення в операції, пов’язаній із рейдом на "золотий конвой".

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