Експорт українського збіжжя впаде вдвоє: Bloomberg розкрив цифри

Американські аналітики зазначили, що подальша ситуація на зерновому ринку значною мірою залежатиме від безпекової ситуації в Чорному морі.

Поставки сільськогосподарської продукції з України цього сезону можуть скоротитися більш ніж вдвічі після того, як російські атаки порушили роботу чорноморських портів, що загрожує найбільшому джерелу експортних доходів країни.

Як пише видання Bloomberg, Україна є одним з найбільших постачальників зерна у світі, а сільськогосподарський сектор генерував понад половину експортних доходів країни минулого року.

"Російські атаки на Одеський порт, який обробляє близько 90% поставок зерна, перекривають ці потоки, тоді як альтернативні маршрути через Дунай обмежені посухою, яка призвела до рекордно низького рівня води в річці", - зазначили журналісти.

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Вразливе місце в експорті створює тиск, оскільки новий урожай заповнює сховища та впливає на внутрішні ціни. Видання пише, що вже до початку листопада наявні зерносховища загальною місткістю близько 59 млн тонн можуть бути повністю заповнені. До кінця осені дефіцит потужностей для зберігання може сягнути 11 млн тонн.

Україна шукає альтернативні маршрути для експорту

Київ і Бухарест домовилися розширити поставки агропродукції через румунський порт Констанца. Зерно вже перенаправляється через Румунію, Словаччину та Угорщину, але ці показники не можуть повністю замінити експортні потужності Одеси.

США також прогнозують падіння експорту

Песимістичні оцінки озвучили і американські аналітики, зазначило видання. Зокрема, міністерство сільського господарства США прогнозує експорт української пшениці на рівні 14,5 млн тонн, однак Служба закордонного сільського господарства США очікує, що фактичні поставки становитимуть лише 10,8 млн тонн.

Не менш суттєве скорочення прогнозується і щодо кукурудзи. За оцінками американських експертів, експорт цієї культури може скласти 14 млн тонн, що майже на 39% менше від попередніх офіційних прогнозів.

Аналітики зазначили, що подальша ситуація на зерновому ринку значною мірою залежатиме від безпекової ситуації в Чорному морі, можливостей альтернативної логістики та швидкості реалізації програм підтримки українських аграріїв.

Українська аграрна продукція: новини

За оцінками Міністерства агрополітики України, цього сезону поставки агропродукції за кордон можуть знизитися на 54% – із прогнозованих раніше 64,4 млн тонн лише до 29,6 млн тонн.

Особливо відчутним очікується падіння експорту пшениці. Якщо раніше прогнозувалося значно більше поставок, то тепер обсяг може скоротитися до 8,3 млн тонн, що також означає зниження більш ніж наполовину.

4 серпня міністр агрополітики Тарас Висоцький повідомив, що тільки прямі втрати для сільськогосподарського сектору України можуть сягнути від 1,5 до 3 мільярдів доларів.

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