Росія збирається остаточно анексувати частину Грузії, - країни НАТО

Росія де-факто контролює регіон від початку 1990-х років.

Росія, ймовірно, готується до остаточної формальної анексії Південної Осетії - частини Грузії, окупованої сепаратистиами за підтримки російської армії. Про це йдеться у спільній заяві Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії, опублікованої на сайті британського уряду.

У спільній заяві країни нагадали про події 7 серпня 2008 року, коли Росія розпочала військові дії проти Грузії. Автори документа зазначили, що російська агресія призвела до подальшого порушення територіальної цілісності країни та окупації Абхазії і Південної Осетії.

"18 років після російської агресії ми підтверджуємо нашу повну підтримку суверенітету та територіальної цілісності Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів", - йдеться у заяві.

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Автори документа наголосили, що російські військові залишаються в окупованих регіонах Грузії всупереч міжнародному праву та зобов'язанням Москви за угодою з шести пунктів від 12 серпня 2008 року. За їхньою оцінкою, подальша мілітаризація цих територій створює серйозну загрозу не лише для самої Грузії, а й для регіональної та європейської стабільності.

У заяві також згадується підписана 9 травня 2026 року угода між Москвою та маріонетковою "владою" окупованого регіону "про поглиблення союзництва та співпраці". Крім того, нещодавно Росія призначила свого громадянина номінальним керівником Південної Осетії.

"Цей документ, а також призначення громадянина Росії на чолі регіону викликають занепокоєння щодо можливої повноцінної анексії регіону, яка не залишиться без відповіді", - йдеться у спільній заяві Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії.

Загроза від Росії: останні новини

Як писав УНІАН, американська розвідка попереджає, що Путін може спробувати перевірити рішучість НАТО ще до завершення війни в Україні, здійснивши обмежений наступ або гібридну атаку на країну блоку. Ймовірність масштабного вторгнення залишається низькою, але загроза кібератак чи локальних провокацій зростає.

Також ми розповідали, що литовська військова розвідка повідомила про загрозу використання росіянами трофейних українських безпілотників для атак на критичну інфраструктуру в Балтійському регіоні. Такий крок дозволив би Москві створити невизначеність щодо походження ударів і приховати власну відповідальність.

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