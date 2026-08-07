Над ремонтною базою систем Patriot у Німеччині літали підозрілі дрони, -ЗМІ

За інформацією видання, польоти дронів над об’єктом надзвичайно занепокоїли органи безпеки.

Над базою Бундесверу біля Мехерніха, на якій відбуваються технічне обслуговування та ремонт систем протиповітряної оборони Patriot, зафіксували шість прольотів дронів. Про це пише видання Tagesschau.

Там також розташований склад матеріально-технічного забезпечення з посиленими заходами безпеки в добре захищеному підземному об’єкті на глибині 130 метрів.

На площі 30 тисяч квадратних метрів зберігають обладнання та запасні частини для військової техніки збройних сил - це один із ключових елементів логістичної мережі Бундесверу.

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За інформацією видання, польоти дронів над об’єктом надзвичайно занепокоїли органи безпеки. Вночі працівники охоронної компанії зафіксували загалом шість прольотів дронів у проміжку між 22:00 та 5:00. Під час останнього спостереження на місці нібито перебували співробітники поліції окружного управління Ойскірхена, яких попередили заздалегідь. Вони також стали свідками щонайменше одного прольоту дрона.

Важливо, що один із дронів навіть деякий час кружляв над працівниками екстрених служб. Згідно зі звітом, військові поліцейські Бундесверу також спостерігали за інцидентом із відстані приблизно 40 метрів. У попередній оцінці, наведеній у документі, зазначено, що це міг бути дрон Fly-380 VTOL: загалом помітили два дрони.

Зазначається, що такі дрони мають розмах крила близько 3,8 метра та дальність польоту до 400 кілометрів. Вони можуть розвивати швидкість до 150 км/год і переносити корисне навантаження масою понад десять кілограмів.

Дрони цього типу використовують, зокрема, для геодезичного знімання, картографування, спостереження за кордоном і перевезень у важкодоступних регіонах. Розслідування управління кримінальної поліції та федеральних органів безпеки наразі не виявило ознак того, що йшлося про геодезичний дрон, який збився з курсу.

Ворожі дрони у Німеччині

4 серпня в аеропорту Лейпцига поруч з українським літаком "Антонов" знайшли безпілотник, що впав. На ньому була вибухівка та детонатор. За даними фахівців, вибуху не сталося лише через несправність детонатора.

Німецькі чиновники заперечили інформацію про те, що безпілотник із вибухівкою виявили поблизу вантажного літака, який нібито перевозив боєприпаси для України.

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