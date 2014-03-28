Богословська вважає, що Авакова призначено для забезпечення перемоги Тимошенко на виборах президента

Народний депутат України Інна Богословська вважає, що Арсена Авакова було призначено на посаду міністра внутрішніх справ для забезпечення перемоги лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко на президентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Богословська сказала в інтерв`ю журналістам, коментуючи запропонований нею проект постанови про звільнення Авакова з посади міністра внутрішніх справ України.

“Сама поява Авакова на цій посаді означає тільки одне — політичну гру Тимошенко на те, щоб створити вертикаль в МВС, яка підтримає її на президентських виборах”, - переконана Богословська

Вона зазначила, що МВС, очолюване Аваковим, “абсолютно нічого не зробило для того, щоб протистояти протизаконним діям в Криму сепаратистів”.

Богословська наголосила, що “Аваков не є професіоналом, Аваков продемонстрував, що він взагалі не має жодних професійних навиків для організації роботи МВС”.

За словами Богословської, вона не має жодних особистих причин ініціювати відставку Авакова, але вважає, що МВС має очолити “професійна людина, яка має довіру в середовищі міліції”.

Вона назвала Авакова “популістом та людиною , яка не є самостійною”.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи підтримають депутати її постанову про відставку Авакова, Богословська сказала: “Зрозуміло, що Аваков є дуже важливою фігурою в «шахматах» Тимошенко в цій передвиборчій кампанії, тому можна зрозуміти, яка буча зараз піднялася в «Батьківщині», і вони будуть робити все, щоб домовитися з усіма — кого прикупити, з ким домовитись в парламенті. Тому я думаю, що це буде дуже складне питання, але я буду намагатися наступного тижня його поставити”.

Як повідомляв УНІАН, рівненські активісти «Правого сектора» заявляють, що лідера західноукраїнського «Правого сектора» Олександра Музичка (Сашка Білого) 25 березня «планомірно вбили» працівники спецпідрозділу «Сокіл», і звинувачують в цьому міністра внутрішніх справ Авакова.

У зв’язку з цим «Правий сектор» вимагає відставки Авакова.

Також Авакова звинувачували не прозорій кардовій політиці, яку він проводить в МВС.