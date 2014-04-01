Аваков заперечує інформацію про те, що він їхав Києвом зі швидкістю 180 км на годину

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заперечує інформацію про те, що він їхав Києвом в автомобілі зі швидкістю 180 км на годину, і для нього перекривали рух.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у коментарі журналістам перед засіданням уряду.

«Давайте розділяти факти і гарячі домисли. Гарячі домисли полягають в тому, що я б хотів побачити, де на вулицях Києва можна проїхати 130 км на годину, не кажучи вже про 180. Я їжджу традиційно, у своїй власній машині, яку привіз сюди з Харкова. Дійсно, в цій поїздці у нас були дві машини, і ми їхали двома машинами, зокрема броньований «Мерседес», який нам дала Служба безпеки з певних обставин... Не було ні моїх вказівок на перекриття дороги, не було ні моїх побажань на перевищення швидкості. І більш того, не було перевищення швидкості. Це моє глибоке переконання», - підкреслив міністр.

Крім того, Аваков додав, що «коли хтось робить сюжет з використанням камери в 3-4 автомобілях, і чекає для того, щоб зняти цей сюжет, це викликає у мене попередні відчуття, що цей сюжет готувався з цією акцентуацією».

«Не в моїх звичках дискутувати або сперечатися з пресою. Коли атакуєш олігархів, готовий і не до такого», - підкреслив Аваков.