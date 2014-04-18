За порушення присяги та скоєння злочину звільнено двох суддів

В.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов звільнив двох суддів.

Відповідні укази від 18 квітня розміщено на президентському сайті.

Так, Турчинов звільнив суддю Корецького районного суду Рівненської області Ольгу Якимчук - у зв`язку з набранням законної сили обвинувальним вироком щодо неї, а також суддю Придніпровського районного суду Черкас Андрія Бурлаку - у зв`язку з порушенням присяги судді.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Вищої ради юстиції, рішення про внесення подання президенту щодо звільнення Якимчук було прийнято ВРЮ 11 лютого цього року у зв’язку із засудженням судді за вчинення злочинів, передбачених частиною 1 статті 364 (зловживання владою або службовим становищем) та частиною 2 статті 368 КК (одержання службовою особою неправомірної вигоди) до 5 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади та займатися діяльністю, пов’язаною зі здійсненням правосуддя та виконанням функцій держави строком на один рік.

На підставі статті 75 КК України Якимчук було звільнено від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням та встановлено іспитовий строк один рік, зазначили у ВРЮ.

Що стосується судді Бурлаки, то, за даними прес-служби, Вища рада юстиції розпочала перевірку дій вказаного судді після низки резонансних публікацій у ЗМІ. Зокрема, йшлося про занадто м’яке покарання особі, яка вчинила розпусні дії щодо дитини. Суддя Бурлак призначив вказаній особі покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, проте звільнив від відбування покарання, з випробуванням, з іспитовим строком 3 роки. Згодом апеляційна інстанція скасувала цей вирок, призначивши злочинцю 5 років позбавлення волі.

Вища рада юстиції при прийнятті рішення за результатами проведеної перевірки констатувала, що дії судді Бурлаки при здійсненні судочинства містять ознаки порушення присяги судді, викликають сумнів у його неупередженості та об’єктивності, порочать звання судді та принижують авторитет судової влади.

11 лютого 2014 року Вища рада юстиції ухвалила рішення внести подання президентові України щодо звільнення вказаного судді з посади за порушення присяги, зазначили в прес-службі.