В Одеській області жінка кинула в колодязь трьох своїх дітей

В Ізмаїльському районі Одеської області жінка кинула в колодязь трьох своїх малолітніх дітей, одна дитина потонула.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань зв`язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, слідчим відділом Ізмаїльського міського відділу міліції проводиться розслідування щодо 31-річної жінки.

«До чергової частини надійшло повідомлення від лікаря швидкої медичної допомоги про те, що в селі Стара Некрасовка в одному з будинків на вулиці Гагаріна констатовано смерть дитини 2010 р.н., а двом дітям 2012-го і 2008-го р.н. надано медичну допомогу. Встановлено, що смерть малолітнього хлопчика настала через утонення», - розповіли у відділі.

Під час проведення слідчо-оперативних заходів співробітники міліції з`ясували, що жінка виховувала трьох дітей сама, систематично вживала алкогольні напої.

«Перебуваючи в нетверезому стані, жінка вирішила накласти на себе руки і вбити дітей. Відкривши кришку колодязя на подвір‘ї будинку, кинула вниз дітей по одному, а відтак стрибнула в колодязь сама. Мати жінки, повернувшись додому, звернула увагу на кров біля колодязя. Побачивши те, що відбувається, вона передала доньці драбину, по якій її дочка разом з дітьми піднялися з колодязя вгору. На той час одна дитина загинула», - повідомили у відділі.

Як розповів в.о. начальника Ізмаїльського ЦО ГУМВС полковник міліції Анатолій Токар, за даним фактом слідчим відділом розпочато кримінальне провадження одразу за двома статтями Кримінального кодексу: п.2 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) і ч.2 ст. 15 п.п.1, 2 ч.2 ст.115 (замах на злочин). За подібні злочини законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічного позбавлення волі.

Що спонукало матір на такий вчинок, встановить слідство. Її затримано в порядку ст.208 (за підозрою у скоєнні злочину) Кримінально-процесуального кодексу України і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання Ізмаїльського міського відділу. На даний момент вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу. Слідство триває.