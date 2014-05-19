СБУ заарештувала рахунки Януковича, Курченка, Якименка, Захарченка
16:56, 19 травня 2014Кримінал
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Служба безпеки України заарештувала рахунки екс-президента Віктора Януковича, голови наглядової ради компанії ВЄТЕК Сергія Курченка, екс-голови СБУ Олександра Якименка та інших колишніх високопосадовців.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко.
“Заарештовано рахунки, всього 25 - це Курченка, 11 рахунків - Януковича Віктора Федоровича, 9 рахунків - Захарченка, екс-міністра внутрішніх справ, 13 рахунків - колишнього голови СБУ Якименка. Це гроші, золото”, - сказав Наливайченко.
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