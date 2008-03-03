Голова одного з громадянських об’єднань вимагав $120 тисяч ”земельного” хабара

У Севастополі працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито голову одного з громадянських об’єднань, який вимагав 120 тис. доларів США хабара від місцевої жительки за надання їй фіктивної довідки про те, що вона та її родичі є членами об’єднання й мають право на отримання земельної ділянки.

Про це повідомляє прес-служба МВС України.

Зловмисника затримано під час отримання частини хабара в сумі 105 тис. доларів США.

Органами прокуратури за даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.366 та ч.3 ст.368 КК України (службове підроблення та одержання хабара).