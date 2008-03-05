Рятувальники витягнули з 10-метрового колодязя жінку з собакою

У Бєлогорському районі Криму рятувальники МНС витягнули зі старого 10-метрового колодязя 48-річну жінку з собакою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, сусіди виявили постраждалу жінку в її власному дворі в покинутому колодязі. Колодязь був близько 2 метрів у діаметрі і глибиною 10 метрів був без води.

На місце події прибули мобільно-оперативна група МНС і «швидка допомога». Щоб витягнути жінку в колодязь на рятувальному мотузку спустилися лікар МНС і рятувальник. Вони надали постраждалій першу допомогу і витягнули нагору, а слідом за нею і її собаку. Жінку з черепно-мозковою травмою і переломом ребер госпіталізували.