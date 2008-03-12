На узбережжі Азовського моря знайдене тіло члена екіпажу судна ”Ванесса”?

У Приазовському районі Запорізької області місцеві рибалки на узбережжі знайшли тіло людини у гідрокостюмі і рятувальному жилеті помаранчевого кольору з написом „Vanessa”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, ймовірно, що загиблий, особа якого встановлюється, може бути одним зі зниклих членів екіпажу болгарського судна „Ванесса”, яке затонуло 3 січня в Азовському морі.

На місці працюють опергрупа райвідділу МНС і правоохоронці.

Як повідомляв УНІАН, вночі 3 січня надійшла інформація про те, що суховантаж «Ванесса», який виходив з порту Бердянськ в Керченську протоку з вантажем металу, від удару хвилею дістав пошкодження і подав сигнал SOS. На теплоході перебували 11 членів екіпажу (10 громадян Болгарії і 1 громадянин України).

Протягом 3-4 січня одного з членів екіпажу теплохода вдалося врятувати, були знайдені тіла ще двох членів екіпажу, а також 2 порожні рятувальні плоти з потерпілого судна. Подальші пошуки результатів не принесли.