Майже 40% біг-бордів встановлено в Криму з порушеннями
18:25, 13 березня 2008Крым
0 0
На території АРК - більш як 4,2 тис. рекламоносіїв
1576 різних рекламоносіїв встановлені в Криму без узгоджень органів місцевого самоврядування та ДАІ. Всього на території півострова встановлено 4253 рекламоносіїв.
Про це повідомляє прес-служба Ради міністрів Криму з посиланням на начальника кримського управління ДАІ Олександра ХЛЕБНІКОВА.
В АРК 1526 рекламоносіїв встановлено уздовж автодоріг і 2727 на вулицях населених пунктів. На автодорогах виявлено 608 рекламоносіїв-«порушників», на вулицях населених пунктів – 966 (зокрема, в Сімферополі - 336).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter