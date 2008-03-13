Майже 40% біг-бордів встановлено в Криму з порушеннями

1576 різних рекламоносіїв встановлені в Криму без узгоджень органів місцевого самоврядування та ДАІ. Всього на території півострова встановлено 4253 рекламоносіїв.

Про це повідомляє прес-служба Ради міністрів Криму з посиланням на начальника кримського управління ДАІ Олександра ХЛЕБНІКОВА.

В АРК 1526 рекламоносіїв встановлено уздовж автодоріг і 2727 на вулицях населених пунктів. На автодорогах виявлено 608 рекламоносіїв-«порушників», на вулицях населених пунктів – 966 (зокрема, в Сімферополі - 336).