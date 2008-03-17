У Криму мітингують проти міліції, Луценко не проти

Володимир Притула. RadioSvoboda.Ua

У Криму сьогодні свято демократії – в Сімферополі пройшли одразу три акції протесту. Причому усі проти міліції. Правоохоронці протестувальникам не перешкоджали. А міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, який сьогодні ж відвідував Крим, ще їм зрадів.

Мітинг проти кримської міліції

Під стінами Київського районного суду Сімферополя – кілька десятків комсомольців та активістів проросійських організацій. Під російськими і радянськими прапорами вони протестують проти переслідування правоохоронними органами України керівників Народного Фронту «Севастополь-Крим-Росія». Кілька місяців тому Служба безпеки порушила кримінальну справу за фактом закликів до насильницького порушення територіальної цілісності України. Проте цього разу пікетувальники висувають претензії місцевій міліції і владі, які забороняють проросійським радикалам пікетувати приміщення кримського главку СБУ.

Координатор Народного Фронту «Севастополь-Крим-Росія» Валерій Подьячий каже, що правоохоронці щоразу складають адміністративні протоколи на його соратників, а суди їх штрафують.

«Близько 20 заходів проросійських організацій були заборонені таким чином. Якщо і далі мовчати, то так недалеко і до тоталітарного суспільства!», – зазначив Валерій Подьячий.

Мітинг проти Юрія Луценка

Представники Партії регіонів і Партії «Союз» вимагали відставки Луценка

Втім, цього разу правоохоронці пікетувальникам не перешкоджали, як і учасникам акцій протесту під стінами кримського главку міліції. Тут з плакатами «Луценко – злочинець!» мітингували представники Партії регіонів і Партії «Союз». Вимоги – відставка Юрія Луценка та його висуванця, виконувача обов’язків начальника кримської міліції Миколи Іллічова.

«Союзівець» Сергій Веселовський заявив: «Два місяці тому Луценко дав Іллічову «квиток на війну». Але за цей час Іллічов не притягнув до відповідальності жодного чиновника, який «дерибанить» землю.У результаті цього триває зустрічна сваволя з боку репатріантів. Як був цей безлад, так і є. Закон про кримінальну відповідальність за захоплення землі є, але пан Іллічов каже, що це питання лежить у політичній площині і він не дасть жодного міліціонера на виконання рішення судів зі звільнення самозахоплень».

Луценко каже, що не проти критики, але конструктивної...

Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, який сьогодні ж відвідував Крим, навпаки, хвалив генерала Іллічова, а що ж до мітингів проти нього, то заявив, що ставиться до них з повагою, сприймає конструктивну критику і готовий виправляти свої помилки. Правда, не цього разу.

«Сьогоднішній пікет мені здається дещо політизованим, конкретних вимог я там не почув. Плакат «Луценко – злочинець!», звичайно, вітається, але все-таки цікаво, що ж вони хочуть? Якщо «злочинець», то нехай ідуть до прокуратури, якщо все-таки це був пікет проти захоплення землі в Криму – то це інше питання», – сказав Юрій Луценко і додав, що кримська міліція зараз розслідує десятки справ про злочини в земельній сфері.