У Севастополі розпочинають будівництво багатофункціонального комплексу

Компанія «XXI Століття» оголошує про початок будівельних робіт проекту багатофункціонального комплексу в Севастополі.

Як повідомляє медіа центр компанії, роботи розпочнуться з підготовки ділянки, включаючи земляні роботи, вертикальне планування, огорожу й інженерну підготовку ділянки, підведення тимчасових мереж і організацію під`їзних шляхів.

Роботи здійснює кримська будівельна компанія «Оксі Південь Буд».

"Багатофункціональний комплекс загальною площею близько 91 000 м² розташований у густонаселеному престижному районі Севастополя і має зручну транспортну розв`язку. До складу комплексу увійдуть ТРЦ «Квадрат» загальною площею 45 000 м² і житловий комплекс загальною площею близько 46 000 м²", - йдеться у повідомленні.

Планується, що ТРЦ «Квадрат» стане одним з найбільших торгових проектів на півдні України і включатиме продуктовий гіпермаркет, багатозальний кінотеатр, боулінг, каток, розважальний центр для дітей, супермаркет електроніки, фудкорт, а також торгову галерею, що включатиме 100 бутіків.

«XXI Століття» вже проводить переговори з потенційними якірними орендарями, включаючи великих операторів мереж гіпермаркетів, кінотеатрів і брендових магазинів електроніки, товарів побуту, одягу і ін. "Підписані договори попередньої оренди на приблизно 15% площ", - говорять у компанії.

Введення в експлуатацію ТРЦ «Квадрат» заплановане на 2009 рік, введення житлового комплексу – на 2010 рік.

Станом на 31.12.2007 проект був оцінений компанією Jones Lang LaSalle в $37.8 млн.

Довідка. Компанія «XXI Століття» - провідний український девелопер. Компанія працює у сфері нерухомості з 1999 р. З грудня 2005 р. – розміщена на AIM LSE. «ХХІ Століття» створює, розвиває і управляє проектами в Україні в усіх сегментах нерухомості: