На четвер оголошено штормове попередження на півдні і сході України

На 27 березня оголошено штормове попередження: у південній частині та в східних областях місцями пориви вітру 15-20 м/с, вночі на дорогах північно-західної половини подекуди ожеледиця. Повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

За прогнозами, у четвер, 27 березня, в Криму вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 7°-12° тепла. Без істотних опадів.

У п`ятницю, 28 березня, вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 8°-13° тепла. Без опадів.