На четвер оголошено штормове попередження на півдні і сході України
16:55, 26 березня 2008Крым
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Прогноз погоди в Криму до суботи
На 27 березня оголошено штормове попередження: у південній частині та в східних областях місцями пориви вітру 15-20 м/с, вночі на дорогах північно-західної половини подекуди ожеледиця. Повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.
За прогнозами, у четвер, 27 березня, в Криму вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 7°-12° тепла. Без істотних опадів.
У п`ятницю, 28 березня, вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 8°-13° тепла. Без опадів.
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