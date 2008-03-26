Севастополь входить до числа 4-х регіонів, які найбільш швидко розвиваються

"Севастополь за останні два роки зробив відчутний ривок в своєму розвитку. Місто входить до числа чотирьох регіонів, які найбільш швидко розвиваються в Україні і в число трьох регіонів, в яких населення зростає, а не зменшується. У нас одна з найвищих заробітних плат і найнижчий рівень безробіття – 0,52%", про це заявив перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Володимир КАЗАРІН, коментуючи вчорашній пікет будівлі адміністрації, організований активістами ряду політичних партій з вимогою до "Сергія КУНІЦИНА і його команди піти у відставку".

Як повідомляється на сайті міськдержадміністрації, за словами В.КАЗАРІНА, по бюджетному фінансуванню "ми належимо до кращих регіонів України. Наш бюджет з розрахунку на душу населення в 4 рази більший, ніж в АРК".

Він додав, що "54% севастопольців позитивно оцінюють діяльність Сергія КУНІЦИНА як голови міської держадміністрації". Як вважає перший заступник голови виконавчої влади міста, "всі ці чинники говорять про те, що разом з певною частиною суспільства, яка відноситься критично до діяльності КУНІЦИНА, абсолютна більшість севастопольців оцінюють цю діяльність позитивно".

В.КАЗАРІН вважає безпідставною і неадекватною критикові виконавчої влади міста з боку депутатського корпусу. "У наших депутатів одна позиція – «проти». Починаємо реконструкцію Приморського бульвару – "проти", починаємо Матроський бульвар – «проти», починаємо площу Нахімова – "проти", починаємо набережну Корнілова – «проти», і Пам`ятник затопленим кораблям з Графською пристанню - теж "проти". Це, на його думку, «вираз позиції збанкрутілих політиків. І це добре. Стає ясно, хто працює на благополуччя міста, і щоб воно відповідає кращим світовим стандартам, а хто не умів керувати цим містом в попередні роки і не знає, що робити сьогодні", - сказав В.КАЗАРІН.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня у будівлі Севастопольської міськдержадміністрації пройшли два пікети: "проти" і на підтримку С.КУНІЦИНА.