Сильні течії ускладнюють роботи водолазів на Нафтогазі-67

Водолази продовжують обстеження приміщень на затонулому судні „Нафтогаз-67”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, рятувальниками на ранок 27 березня виконано 32 занурення, в ході яких обстежено п’ять кімнат із 32 наявних на судні. Роботи ускладнюють слабка видимість та значна глибина залягання судна; сильні течії часом унеможливлюють діяльність водолазів.

“Представники української групи експертів постійно перебувають на плавучому крані, де мають можливість на місці спостерігати за ходом рятувальних робіт”, - зазначає прес-служба МНС.

Керівник групи експертів України Василь ШЕВЧЕНКО звернувся з проханням до гонконгівської сторони якомога швидше завершити формальності, пов’язані з українськими моряками, яких було врятовано після аварії, з тим щоб вони могли повернутися на батьківщину. Ідеться, зокрема, про те, що громадяни України в даний час дають свідчення в місцевому суді через офіційного перекладача цієї установи щодо обставин катастрофи. На зазначеній процедурі постійно присутня консул України в КНР.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня в Південно-Китайському морі (Гонконзька протока) сталося зіткнення транспортно-буксирного судна “Нафтогаз-67” (власник “Чорноморнафтогаз”, Україна) і балкера “Яохай” (КНР).

На “Нафтогазі-67” перебували 25 осіб: 24 українці та один представник Китаю. Семеро членів екіпажу – один громадянин Китаю і шестеро українців – під час зіткнення знаходилися на верхній палубі, і їх підібрали живими рятувальники у відкритому морі.

25 березня водолази знайшли і підняли на берег тіла двох моряків.