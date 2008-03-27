Нацбанк вводить в обіг пам’ятні монети ”Благовіщення” (фото)

З 31 березня Нацбанк України вводить в обіг пам’ятні монети "Благовіщення" номіналами 5 і 10 гривень.

Як повідомляє прес-служба Нацбанку, монети, присвячені одному із значних свят православ’я – Благовіщенню, яке відзначається 7 квітня.

На аверсі монет угорі зображено малий Державний Герб України та напис півколом – НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, у центрі – стилізований оклад Євангелія, ліворуч і праворуч від якого – лілеї, що асоціюються з Дівою Марією, та розміщено написи: на монеті зі срібла 10 ГРИВЕНЬ, а також позначення металу та його проби – Ag 925, вага в чистоті – 31,1;

на монеті з нейзильберу – 5 ГРИВЕНЬ; на обох монетах – рік карбування монети – 2008 (унизу) та логотип Монетного двору Національного банку України.

На реверсі монет зображено багатофігурну композицію – перший весняний хоровід, угорі – сцена Благовіщення та півколом праворуч розміщено напис: БЛАГОВІЩЕННЯ.

Автори ескізів - Микола Кочубей, моделей - Святослав Іваненко, Анатолій Дем’яненко.