У Криму цього року вилучено ігрових автоматів на суму понад $2 мільйона

З початку року співробітники податкової міліції Криму через відсутність необхідних дозвільних документів вилучили 592 ігрових автомата на суму біля 10,2 млн. грн.

Як повідомляє прес-група Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму, днями податківці виявили, що один із ігрових залів Євпаторії працює без передбаченої постановою Кабінету Міністрів України ліцензії. Згідно з протоколом вилучено 7 ігрових автоматів на суму попередньої оцінки 210 тис. грн.

Автомати передали на зберігання до прийняття судом рішення відповідно до чинного законодавства.