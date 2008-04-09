Черномирдін говорить, що Україну намагаються відтягнути подалі від Росії

Надзвичайний і Повноважний посол Російської Федерації в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН сумнівається, що Україна порушить договір про перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

Таку думку посол висловив в інтерв`ю газеті «Факти і коментарі» (№ 66 від 9 квітня).

Зокрема, на запитання про можливість дострокового виведення ЧФ РФ з Севастополя, «як погрожують депутати Верховної Ради», В.ЧЕРНОМИРДІН відповів: «Парламентарії можуть базікати що завгодно. Рішення приймають Президент і уряд. У нас є договір. Сумніваюся, що хтось зважиться його порушити. Офіційні особи ні про що таке не заявляли».

Відповідаючи на запитання про дії української сторони у відносинах з НАТО, В.ЧЕРНОМИРДІН відзначив: «Поки що гору беруть емоції. Ставка робиться на те, що на повну котушку запрацює пропагандистська машина, яка переконає людей, ніби від НАТО лише користь. Але український народ не такий слабкий і наївний, щоб дати себе легко обдурити. Питання-то принципове, йдеться про військовий альянс».

На репліку журналіста: «Хіба у Конституції України немає статті про позаблоковий і без`ядерний статус держави?» В.ЧЕРНОМИРДІН відповів: «Знаєте, там багато чого написано, але буква закону і практичні справи у Києва часто розходяться».

Крім того, російський посол висловив свою версію причини недавнього візиту до України Президента США Джорджа БУША: «Навіщо, гадаєте, БУШ до Києва зараз прилітав? Завдання одне – відтягнути Україну подалі від Росії».