У Криму знову з`явилися ксенофобські написи (фото)

У різних районах міста Білогірськ (Крим) виявлені образливі стосовно кримських татар написи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Меджлісу кримських татар, голова Білогірської релігійної общини Ілімдар АБДУРЕШИТОВ напередодні виявив на огорожі центральної мечеті міста напис: «Крым - русским, татары - вон!». І.АБДУРЕШИТОВ повідомив ”про знахідку” у відділ міжнаціональних відносин Білогірської районної державної адміністрації.

Керівник фракції «Курултай-Рух» у Білогірському райраді Меджіт МУСЛІМОВ повідомив, що депутати готують на ім`я начальника Білогірської міліції запит про необхідність оперативного розслідування того, що сталося. «Напис на огорожі мечеті був виявлений 9 квітня, слідом за ним, 10 квітня, в різних районах Білогірська, за інформацією місцевих жителів, були зафіксовані ідентичні за змістом образи», - заявив М.МЕДЖИТОВ.

За даними Меджлісу, голова Білогірської райдержадміністрації Костянтин ЛУГОВИК узяв під особистий контроль подію і доручив правоохоронним органам Білогірська зайнятися розслідуванням.

У Меджлісі зазначають, що зміст і стиль написів у Білогірську, повністю співпадають з образливими щодо кримських татар написами, які недавно були виявлені в Сімферополі.

На думку першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата ЧУБАРОВА, «поява нових написів, спрямованих на розпалювання міжнаціональної і міжконфесійної ворожнечі в Криму, є прямим наслідком нерозкриття працівниками правоохоронних органів раніше скоєних актів вандалізму».