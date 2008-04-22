Експерти: Ситуація на грошовому ринку України близька до критичної

Ситуація, що склалася на грошовому і фондовому ринках України, близька до критичної. Про це йдеться у відкритому зверненні ряду суб`єктів фінансового і фондового ринку до Президента, уряду і Національного банку України, оприлюдненому сьогодні на прес-конференції директором компанії “КапіталТраст Секьюрітіз” Максимом КОРСАКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами М.КОРСАКА, початок другого кварталу поточного року охарактеризувався різким зростанням ставок міжбанківського кредитування. В цілому, ринок сьогодні відрізняється крайньою нестабільністю ставок, демонструючи середнє значення на рівні 11,25% річних.

«На наше глибоке переконання, основною причиною такого стрімкого подорожчання гривневих ресурсів є антиінфляційні заходи, а саме так звана стерилізація гривневої ліквідності на рахунках Держказначейства, що проводиться зусиллями уряду», - зазначив представник “КапіталТраст Секьюрітіз”.

Відповідно до тексту звернення, після початку зростання ставок міжбанківського кредитування, тобто за три місяці 2008 року, тільки банки України вимушені пред`явити по оферті емітентам понад 1,7 млрд. грн. облігацій.

«Емітенти опиняються між двох вогнів - піднімаючи ставки купона по облігаціях, вони ризикують вийти на збиткову діяльність і не виконати інвестиційний меморандум, не піднімаючи ставки, вони ризикують одержати свої облігації по оферті. В обох випадках перед емітентами постає дуже реальна загроза дефолту», - зазначив М.КОРСАК.

Можливими шляхами виходу з кризи, що утворилася, автори звернення бачать наповнення грошового ринку ресурсами і зниження тим самим ставки кредитування; розширення доступу до рефінансування під заставу цінних паперів; відмову від планів посилення вимог щодо кредитування.

Оприлюднене на прес-конференції звернення підтримали 21 фінансова і фондова компанія.