Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом катастрофи вертольота Мі-8

Органами прокуратури порушено кримінальну справу за фактом катастрофи вертольота Мі-8 в Чорному морі.

Як повідомив кореспондентові УНІАН по телефону представник компанії «Чорноморнафтогаз» (Сімферополь, Крим), серед людей, що розбилися в аварії, були жителі Криму, Миколаєва, Івано-Франківська. «Більша частина (тих, хто знаходилися на борту Мі-8 і загинули в аварії - УНІАН) - кримчани», - відзначив співбесідник агентства.

В компанії «Чорноморнафтогаз» не стали коментувати інформацію деяких ЗМІ про те, що вертольотом керував льотчик-стажист, відзначивши, що ЧНГ не був власником Мі-8. У ЧНГ відзначили, що інформацією про те, хто керував вертольотом, може дати Кримське державне авіаційне підприємство «Універсал-Авіа», якому належав Мі-8. За повідомленням ряду ЗМІ, сьогодні керівник кримського підприємства «Універсал-Авіа» Олександр КОВТУН назвав командира екіпажа «дуже досвідченим».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 квітня, вертоліт Мі-8 Кримського державного авіапідприємства «Універсал-авіа», що виконував роботи з доставки вахтового персоналу «Чорноморнафтогазу», здійснював плановий політ з доставки вахти на плавучу бурову установку «Тавріда». «Погода для польоту була задовільною. При заході на посадку вертоліт зачепив заднім гвинтом опорну колону, внаслідок чого впав на платформу, вибухнув і запалав», - говориться в повідомленні «Чорноморнафтогазу». На борту Мі-8 знаходилися 17 працівників «Чорноморнафтогазу» і 3 члени екіпажу вертольота. Всі вони загинули.

У Криму створено штаб з розслідування причин аварії, ліквідації наслідків надзвичайної ситуації і наданню допомоги сім`ям загиблих.

Також за розпорядженням Кабінету Міністрів України створена Державна комісія з розслідування причин аварії вертольота Мі-8.