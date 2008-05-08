Як росіяни, так і українці виділяють кошти Севастополю на свято

На підготовку до святкування 225-річчя Севастополя виділяють кошти українські та російські підприємці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН, відповідаючи на запитання щодо участі Росії в підготовці до відзначення ювілею міста.

За його словами, Кабінет міністрів вже виділив більш як 50% із запланованих 100 млн. грн. на підготовку до 225-річчя Севастополя. С.КУНІЦИН зауважив, що виділені кошти будуть використані на реконструкцію Приморського бульвару, будівництво доріг, на реконструкцію історичного центру Севастополя.

Також С.КУНІЦИН повідомив про надходження суттєвої допомоги від комерційних структур, підприємців із Дніпропетровська, Москви, Московської області.

Зокрема, уточнив С.КУНІЦИН, „губернатор Московської області, Герой Радянського Союзу Борис Всеволодович ГРОМОВ виділив кошти на реконструкцію Матроського бульвару, реконструкцію пам’ятника „Затопленим кораблям”, „Розстрільної стіни” і частини Приморського бульвару. Дніпропетровські підприємці виділили кошти на реконструкцію Інституту післядипломної освіти, кияни - на реконструкцію Будинку дитячої творчості (колишній Будинок піонерів)”.

Водночас голова адміністрації повідомив, що на сьогодні вже здійснено реконструкцію Графської пристані, що коштувала 1,5 млн. грн., та площі Нахімова - близько 3 млн. грн.

Довідка УНІАН. 225-річчя Севастополя відзначатиметься 14 червня поточного року.