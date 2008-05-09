Останки 101 радянського воїна урочисто поховали в Севастополі

У Севастополі на меморіальному цвинтарі героїв Великої Вітчизняної війни вчора урочисто поховали останки 101 радянського воїна, знайдені загонами Севастопольського пошукового об’єднання „Долг” на чолі з Мариною ГАВРИЛЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, активістам „Долгу” вдалося встановити ім’я лише одного з похованих бійців - рядового Чубаря Кузьми Кононовича, 1902 року народження, уродженця Краснодарського краю. А загалом пошукові загони об’єднання „Долг” протягом року поблизу Севастополя виявили останки близько 200 радянських воїнів (як повідомляв УНІАН, також поховання загиблих радянських бійців відбулося днями на меморіальному цвинтарі Приморської армії в день 64-ї річниці визволення Балаклави від німецько-фашистських загарбників), у тому числі останки 21 воїна - під час тижневої міжнародної „Вахти пам’яті”, що традиційно проходить у Севастополі напередодні Дня Перемоги.

На похованні були присутні ветерани війни, представники місцевих органів влади, командувань ВМС України і ЧФ РФ, священнослужителі. Загиблих бійців поховано з усіма воїнськими почестями.