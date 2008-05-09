У Севастополі 9 травня святкують українці, росіяни та американці

У Севастополі на відзначення 63-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні та 64-ї річниці визволення міста відбулися урочисте проходження ветеранів і частин та військ гарнізону.

Як передає кореспондент УНІАН, святкування в районі площі Нахімова, вулиці Леніна і проспекту Нахімова розпочалося спільним привітанням командувача Військово-Морських Сил України віце-адмірал Ігоря ТЕНЮХА і командувач Чорноморського флоту РФ віце-адмірала Олександра КЛЕЦКОВА, які в одному (відкритому) автомобілі здійснили об’їзд парадних розрахунків. Після цього з привітальними словами до учасників свята звернулися голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН і голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ. Серед гостей, зокрема, члени екіпажу фрегата ВМС США ”Джон Л. Холл”, який вчора прибув з візитом до Севастополя.

Близько 10.30 розпочалося урочисте проходження колон ветеранів Великої Вітчизняної війни, Збройних Сил, учасників бойових дій, жінок-фронтовичок і вдів загиблих учасників війни, воїнів-інтернаціоналістів та інших. Втретє в подібному проходженні - окремою колоною - взяли участь ветерани Військово-Морських Сил України. В багатьох ветеранських колонах можна було помітити поряд з бойовими прапорами, прапором ВМФ СРСР, також численні державні прапори Росії і Андріївські прапори (прапор ВМФ РФ). В замикаючих колонах учасники тримали в руках численні російські державні прапори, прапори проросійськи налаштованих політичних партій і громадських організацій. Державний прапор України можна було побачити в колоні ветеранів ВМС України.

Також відбулося проходження урочистим маршем українських і російських військовослужбовців у складі 12 зведених рот (пліч-о-пліч). Збройні Сили України переважною мірою представлені військовими моряками, а також військовослужбовцями Повітряних Сил України. На завершення пройдуть військові оркестри ВМС України і ЧФ РФ.

Заходи продовжаться проведенням „польової кухні” для ветеранів в „Сквері воїнів-інтернаціоналістів”, концертом духових оркестрів на площі Нахімова.

Довідка УНІАН. Вперше українські і російські військовослужбовці у Севастополі здійснили урочисте проходження в єдиних стройових розрахунках 6 травня 2000 року по завершенні мітингу-реквієму, що відбувся на площі Нахімова за участі Президента України Леоніди КУЧМИ, тодішнього міністра оборони Росії маршала Ігоря СЕРГЕЄВА та інших високих посадовців України і Росії.