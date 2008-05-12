Представники правих партій звинувачують кримських комуністів у цензурі

Шеф-редактор газети «Кримське слово», лідер Кримської організації Української народної партії Олег ФОМУШКІН звинувачує комуністів автономії в цензурі інформації.

Про це йдеться в заяві кримської УНП.

За словами О.ФОМУШКІНА, сьогодні в Сімферополі його не пустили на прес-конференцію лідера комуністів Криму, народного депутата Леоніда ГРАЧА, хоча газета «Кримське слово» є в передплаті і має акредитацію у Верховній Раді Криму. «Спочатку охоронці ГРАЧА від народу, перевіривши посвідчення Олега ФОМУШКІНА, допустили його в зал, проте з появою самого ГРАЧА чомусь передумали», - заявляє кримська УНП. Крім того, йдеться в заяві, на прес-конференцію не був допущений лідер Кримської організації Конгресу українських націоналістів Василь ОВЧАРУК. «Можна зробити висновок, що не всім дозволено слухати ГРАЧА. Він сам формує прихильних слухачів для своєї прес-конференції», - заявили в кримській УНП.

О.ФОМУШКІН наголосив, що УНП ніколи не чинило «опору комуністам, навіть попори їх хуліганські дії під час проведення наших прес-конференцій». «На мою думку, кримські комуністи застосовують російську технологію спотворення фактів і цензуру інформації», - заявив лідер кримської УНП.

Разом з тим, в Кримському республіканському комітеті КПУ відкинули звинувачення активістів УНП в цензурі інформації. Як повідомив один з працівників Рескому, О.ФОМУШКІН і В.ОВЧАРУК «не змогли підтвердити акредитацію на захід», при цьому кримський лідер УНП поводився «дуже агресивно». «Всі журналісти, які були на прес-конференції, мали змогу поставити те питання, яке хотіли», - додали в Рескомі.

Як повідомляє УНІАН, при цьому у більшості журналістів акредитацію не питали.