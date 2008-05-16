У Криму викрито посадових осіб, які привласнили 3 млн. доларів США

У Криму працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю.

Як повідомляє прес-служба МВС України, вони, у порушення вимог Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”, отримали від іншого товариства з обмеженою відповідальністю, у якості попередньої оплати, понад 3 млн. доларів США за поставку останньому нафтопродуктів (фактично не поставлялися), а грошові кошти використали на власні потреби.

Прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (шахрайство).