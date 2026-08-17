Воєнні симуляції показали, що США залишать Європу сам на сам з Росією, - ЗМІ

Оцінки свідчать, що в Третій світовій, яка наближається, США повністю зосередяться на Азійсько-Тихоокеанському театрі.

Керівництво НАТО, схоже, усвідомило, що Росія і Китай розпочнуть вторгнення на Тайвань і в Європу синхронно. І численні військові симуляції показують, що за такого сценарію США повністю зосередяться на Азії, покинувши Європу сам на сам з РФ. Про це пише The Atlantic.

Видання звернуло увагу, що в публічних заявах керівництва НАТО останнім часом дедалі частіше з’являються попередження про можливість масштабного конфлікту, який одночасно охопить Європу та Азію. Зокрема, наприкінці минулого року генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв’ю німецькій газеті припустив, що потенційна атака Китаю на Тайвань може бути узгоджена з діями Москви в Європі. За його словами, Пекін здатний спробувати відвернути увагу Заходу від азійського театру бойових дій, використовуючи партнерство з Росією.

Одне з найдетальніших досліджень такого сценарію, зазначає видання, підготував Європейський центр безпекової політики та цінностей у Празі. Його директор, 35-річний Якуб Янда, розповів автору матеріалу, що почав вивчати можливість так званої "двотеатрової війни" після відкриття представництва організації в Тайбеї (Тайвань) у січні 2022 року. Тоді перспектива скоординованих дій Москви й Пекіна здавалася малоймовірною.

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Ситуація змінилася вже за місяць після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Як нагадує видання, Володимир Путін відвідав Пекін менш ніж за три тижні до початку війни. Відтоді він ще кілька разів побував у Китаї, а новий візит запланований на листопад. Упродовж цього періоду Китай став ключовим постачальником технологій для російської оборонної промисловості та підтримував російську економіку закупівлями нафти й газу. Водночас обидві країни регулярно проводять спільні військові навчання.

Першу військову симуляцію можливого спільного нападу Росії та Китаю празький аналітичний центр провів навесні 2024 року. За словами Янди, залучити достатню кількість експертів виявилося непросто, оскільки більшість дослідників спеціалізуються лише на окремих регіонах.

Згодом учасники навчань дійшли висновку, що війни в Європі та Азії можуть взаємно підсилювати одна одну. За словами Якуба Янди, інститут уже провів близько двадцяти таких воєнних ігор за участю фахівців із різних країн, включно з Японією та Південною Кореєю. Результати виявилися особливо тривожними для європейців. У більшості сценаріїв США зосереджують основні ресурси на стримуванні Китаю та перекидають військові можливості до Азії, залишаючи союзників по НАТО самостійно протистояти Росії.

Один із розглянутих сценаріїв передбачає, що Китай спочатку запроваджує заборону на експорт сировини для європейського оборонного сектору. Через кілька місяців, коли виробництво зброї в Європі починає відчувати дефіцит ресурсів, Росія атакує одного зі східноєвропейських членів НАТО.

Як ідеться у публікації, всі змодельовані сценарії продемонстрували критичну важливість єдності західних держав. Наприклад, у разі китайського нападу на Тайвань Вашингтон може вимагати від європейських партнерів запровадити жорсткі економічні санкції проти Пекіна. Однак така перспектива викликає серйозні сумніви в європейських столицях.

"Але європейські уряди не хочуть цього робити. Тайвань далеко. Вони хочуть зосередитися на загрозі з боку Росії, і саме це мене лякає", - зазначив Янда.

Автор матеріалу підсумовує: якщо Росія та Китай діятимуть узгоджено, а США та їхні союзники не зможуть зберегти єдність, перспективи Заходу в потенційній війні на два фронти виглядатимуть дедалі менш оптимістично.

Загроза від Китаю

Як писав УНІАН, авантюрна війна Трампа з Іраном призвела до критичного скорочення американських запасів ракет, що створює ризик для оборони Тайваню. Арсенал ракет Patriot зменшився з понад 3000 до менш ніж 800 одиниць, ракет Thaad – із 600 до 250, а запаси Tomahawk і Precision Strike Missile були майже вичерпані.

Проблема має глибоке коріння: десятиліттями Пентагон віддавав перевагу дорогим платформам замість накопичення боєприпасів, а виробництво не встигає за витратами. Найбільше занепокоєння викликає можливість, що Китай скористається цим "вікном", поки США не відновили свої запаси.

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