Акція протесту СЛС

18 травня - 13.00. У Сімферополі активісти Кримської організації «Союзу лівих сил» (СЛС) мають намір організувати акцію проти проведення в загальноосвітніх навчальних закладах півострова уроків пам`яті на тему: «18 травня – день геноциду кримськотатарського народу». До участі в акції запрошені, зокрема, представники Російської общини Криму. Місце проведення: біля будівлі Представництва Президента України в АРК (Сімферополь, пров. Совнаркомовський, 3-а).

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