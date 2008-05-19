Органи влади

Верховна Рада Криму95000, Крим, Сімферополь, вул. Карла Маркса, 18Константинов Володимир, голова парламенту Прес-центр: (0652) 544-190, 275-530Рада міністрів Криму95000, Крим, Сімферополь, пр. Кірова, 13Могильов Анатолій, голова Ради міністрівПрес-служба: (0652) 274-215, 544-663Представництво президента України в Криму95000, Крим, Сімферополь, пров. Совнаркомовській, 3аПрес-центр: (0652) 510-040Сімферопольська міська рада95000, Крим, Сімферополь, вул. Толстого, 15Прес-центр: (0652) 275-256Прокуратура КримуПрес-служба: (0652) 550-326Міліція КримуПрес-служба: (0652) 556-285, 556-782.Управління МНС в КримуПрес-служба: (0652) 22-75-26Управління Служби безпеки України в КримуПрес-центр: (0652) 37-45-42Управління ДАІ в КримуПрес-служба: (0652) 550-174, 550-173

Верховна Рада Криму 95000, Крим, Сімферополь, вул. Карла Маркса, 18 Константинов Володимир, голова парламенту Прес-центр: (0652) 544-190, 275-530 Рада міністрів Криму 95000, Крим, Сімферополь, пр. Кірова, 13 Могильов Анатолій, голова Ради міністрів Прес-служба: (0652) 274-215, 544-663 Представництво президента України в Криму 95000, Крим, Сімферополь, пров. Совнаркомовській, 3а Прес-центр: (0652) 510-040 Сімферопольська міська рада 95000, Крим, Сімферополь, вул. Толстого, 15 Прес-центр: (0652) 275-256 Прокуратура Криму Прес-служба: (0652) 550-326 Міліція Криму Прес-служба: (0652) 556-285, 556-782. Управління МНС в Криму Прес-служба: (0652) 22-75-26 Управління Служби безпеки України в Криму Прес-центр: (0652) 37-45-42 Управління ДАІ в Криму Прес-служба: (0652) 550-174, 550-173

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