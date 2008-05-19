Органи влади

23:00, 19 травня 2008
Крым
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Верховна Рада Криму95000, Крим, Сімферополь, вул. Карла Маркса, 18Константинов Володимир, голова парламенту Прес-центр: (0652) 544-190, 275-530Рада міністрів Криму95000, Крим, Сімферополь, пр. Кірова, 13Могильов Анатолій, голова Ради міністрівПрес-служба: (0652) 274-215, 544-663Представництво президента України в Криму95000, Крим, Сімферополь, пров. Совнаркомовській, 3аПрес-центр: (0652) 510-040Сімферопольська міська рада95000, Крим, Сімферополь, вул. Толстого, 15Прес-центр: (0652) 275-256Прокуратура КримуПрес-служба: (0652) 550-326Міліція КримуПрес-служба: (0652) 556-285, 556-782.Управління МНС в КримуПрес-служба: (0652) 22-75-26Управління Служби безпеки України в КримуПрес-центр: (0652) 37-45-42Управління ДАІ в КримуПрес-служба: (0652) 550-174, 550-173

Верховна Рада Криму

95000, Крим, Сімферополь, вул. Карла Маркса, 18

Константинов Володимир, голова парламенту

Прес-центр: (0652) 544-190, 275-530

Рада міністрів Криму

95000, Крим, Сімферополь, пр. Кірова, 13

Могильов Анатолій, голова Ради міністрів

Прес-служба: (0652) 274-215, 544-663

Представництво президента України в Криму

95000, Крим, Сімферополь, пров. Совнаркомовській, 3а

Прес-центр: (0652) 510-040

Сімферопольська міська рада

95000, Крим, Сімферополь, вул. Толстого, 15

Прес-центр: (0652) 275-256

Прокуратура Криму

Прес-служба: (0652) 550-326

Міліція Криму

Прес-служба: (0652) 556-285, 556-782.

Управління МНС в Криму

Прес-служба: (0652) 22-75-26

Управління Служби безпеки України в Криму

Прес-центр: (0652) 37-45-42

Управління ДАІ в Криму

Прес-служба: (0652) 550-174, 550-173

 

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