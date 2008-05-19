Органи влади
Верховна Рада Криму95000, Крим, Сімферополь, вул. Карла Маркса, 18Константинов Володимир, голова парламенту Прес-центр: (0652) 544-190, 275-530Рада міністрів Криму95000, Крим, Сімферополь, пр. Кірова, 13Могильов Анатолій, голова Ради міністрівПрес-служба: (0652) 274-215, 544-663Представництво президента України в Криму95000, Крим, Сімферополь, пров. Совнаркомовській, 3аПрес-центр: (0652) 510-040Сімферопольська міська рада95000, Крим, Сімферополь, вул. Толстого, 15Прес-центр: (0652) 275-256Прокуратура КримуПрес-служба: (0652) 550-326Міліція КримуПрес-служба: (0652) 556-285, 556-782.Управління МНС в КримуПрес-служба: (0652) 22-75-26Управління Служби безпеки України в КримуПрес-центр: (0652) 37-45-42Управління ДАІ в КримуПрес-служба: (0652) 550-174, 550-173
Верховна Рада Криму
95000, Крим, Сімферополь, вул. Карла Маркса, 18
Константинов Володимир, голова парламенту
Прес-центр: (0652) 544-190, 275-530
Рада міністрів Криму
95000, Крим, Сімферополь, пр. Кірова, 13
Могильов Анатолій, голова Ради міністрів
Прес-служба: (0652) 274-215, 544-663
Представництво президента України в Криму
95000, Крим, Сімферополь, пров. Совнаркомовській, 3а
Прес-центр: (0652) 510-040
Сімферопольська міська рада
95000, Крим, Сімферополь, вул. Толстого, 15
Прес-центр: (0652) 275-256
Прокуратура Криму
Прес-служба: (0652) 550-326
Міліція Криму
Прес-служба: (0652) 556-285, 556-782.
Управління МНС в Криму
Прес-служба: (0652) 22-75-26
Управління Служби безпеки України в Криму
Прес-центр: (0652) 37-45-42
Управління ДАІ в Криму
Прес-служба: (0652) 550-174, 550-173