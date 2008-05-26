Більш як 60 тис. кримських школярів будуть оздоровлені цього року

Більш як 60 тисяч школярів Криму планується оздоровити цього року. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Ради міністрів автономії.

За даними кримського уряду, для реалізації Республіканської програми відпочинку і оздоровлення дітей Криму в 2008 році заплановано більше 20 млн. грн. з бюджету АРК, місцевих бюджетів, Фонду соціального страхування України. «За рахунок цих коштів у 2008 році планується оздоровити більш як 60 тис. дітей шкільного віку з 182 тис. дітей, що проживають в автономії», - говориться в повідомленні.

У літній період 2008 року повинні приступити до роботи 568 дитячих оздоровчих установ (у 2007 році працювало 538 установ). З 1 червня вони приймуть перших відпочиваючих.