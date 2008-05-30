У Севастополі за чотири місяці поточного року зареєстровано 27 фактів угону автотранспорту, всі вони розкриті.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відділу ДАІ Управління МВС України в місті Севастополі.

В той же час, як підкреслили у відділі ДАІ, ні в цьому, ні в минулому році в Севастополі не зареєстровано випадків, коли транспортний засіб викрадався зі стоянки, що охороняється, або гаражу.

Крім того, за даними севастопольської міліції, з початку року зареєстровано 138 заяв про крадіжки з автомашин. В основному предметом злочинного посягання є автомагнітоли і гроші. Основна маса крадіжок скоюється з автомобілів марки «ВАЗ». Як показує аналіз, найчастіше крадіжки з машин скоюються вдень.

За інформацією начальника відділу кримінального розшуку УМВС України в місті Севастополі Рагида БАЙРАМОВА, за здійснення крадіжок з автотранспорту в поточному році затримано 6 осіб, ними скоєно більше 15 таких злочинів. На рахунку одного із зловмисників 9 аналогічних крадіжок з автомобілів.

Також, за повідомленням відділу ДАІ, найпоширенішою причиною угонів в Севастополі є «бажання покататися».