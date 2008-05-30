Укрпошта вводить в обіг конверт з маркою до 225-річчя Севастополя
00:01, 30 травня 2008Крым
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Тираж - 847 тис. примірників
6 червня Укрпошта вводить в обіг художній поштовий конверт з оригінальною маркою "225 років від часу заснування м. Севастополя".
Про це повідомляє Відділ зв`язків із громадськістю Укрпошти.
Як йдеться у повідомленні, на конверті зображено Південну бухту та пам`ятник на честь заснування м. Севастополя; мікротексти "УКРАЇНА UKRAINA". На марці зображено Пам`ятник загиблим кораблям та герб Севастополя; тексти: "УКРАЇНА UKRAINA 2008".
Номінал марки – 70 к. Дизайн Валентини Мефоденко. Тираж 847 000 примірників.
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