Укрпошта вводить в обіг конверт з маркою до 225-річчя Севастополя

6 червня Укрпошта вводить в обіг художній поштовий конверт з оригінальною маркою "225 років від часу заснування м. Севастополя".

Про це повідомляє Відділ зв`язків із громадськістю Укрпошти.

Як йдеться у повідомленні, на конверті зображено Південну бухту та пам`ятник на честь заснування м. Севастополя; мікротексти "УКРАЇНА UKRAINA". На марці зображено Пам`ятник загиблим кораблям та герб Севастополя; тексти: "УКРАЇНА UKRAINA 2008".

Номінал марки – 70 к. Дизайн Валентини Мефоденко. Тираж 847 000 примірників.