Укрпошта вводить в обіг конверт з маркою до 225-річчя Севастополя

00:01, 30 травня 2008
Крым
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Тираж - 847 тис. примірників

6 червня Укрпошта вводить в обіг художній поштовий конверт  з оригінальною маркою "225 років від часу заснування м. Севастополя".

Про це повідомляє Відділ зв`язків із громадськістю Укрпошти.

Як йдеться у повідомленні, на конверті зображено Південну бухту та пам`ятник на честь заснування м. Севастополя; мікротексти "УКРАЇНА UKRAINA". На марці зображено Пам`ятник загиблим кораблям та герб Севастополя; тексти: "УКРАЇНА UKRAINA 2008".

Номінал марки – 70 к. Дизайн Валентини Мефоденко. Тираж  847 000 примірників.

 

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