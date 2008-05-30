КУН пропонує продати російський флот, якщо його не виведуть до 2017 року

До 2017 року Чорноморський флот з території Криму має бути виведений, оскільки подальше перебування його в Україні шкодить національним інтересам держави, зазначив заступник голови Конгресу Українських Націоналістів Володимир БОРЕЙЧУК, коментуючи заяву головкома ВМФ РФ Володимира ВИСОЦЬКОГО.

Як повідомляє прес-служба КУН, на думку В.БОРЕЙЧУКА, російські чиновники вже найближчим часом повинні розпочати процедуру виводу флота, а не поширювати популістські заяви та створювати провокації. «Якщо РФ не виведе до 2017 року Чорноморський флот з території Криму, то Україна матиме повне право його продати, адже під час розпаду СРСР, флот мав би відійти Україні»,- наголосив заступник голови КУН.

«Намагання РФ збільшити кількість бойових кораблів із 35 до 100, слід розглядати як загрозу національній безпеці, оскільки декілька років тому РФ вже продемонструвала своє «добросусідське» ставлення, зазіхаючи на територіальну цілісність України, а тому на сьогоднішній день може стояти питання лише про вивід флоту та про дотримання Росією міждержавного договору щодо базування флоту, а не про його збільшення майже в два рази», - додав представник КУН.