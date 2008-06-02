Пожежа в житловому будинку в Севастополі: врятовано 11 чоловік

У Севастополі сьогодні під час пожежі, яка виникла рано вранці в двокімнатній квартирі в житловому будинку, були евакуйовані і врятовані 11 чоловік.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі пропаганди Управління МНС України в м. Севастополі, сьогодні о 3.15 був оголошений «виклик № 2».

За сигналом «тривога» до Балаклави, де горіла квартира, вирушили 5 пожежних машин із трьох районів міста. Відразу ж були евакуйовані всі мешканці будинку – 11 чоловік. Завдяки оперативним діям рятувальників, ніхто не загинув і не зазнав травм. Площа пожежі в старій двоповерховій «сталінці» становила 100 кв. м. Згоріла одна квартира і дах над нею.