У Криму надходження до Звідного бюджету виросли на 43,5%

За оперативними даними, в січні – травні поточного року Державною податковою адміністрацією (ДПА) в АР Крим зібрано до Звідного бюджету 1558,8 млн. грн. Це на 472,6 млн. грн., або на 43,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДПА в Криму.

За даними податківців, до Державного бюджету України поступило 715 млн. грн. Додатково зібрано 224,1 млн. грн., темп зростання до відповідного періоду 2007 років склав 145,6%.

До місцевих бюджетів міст і районів АР Крим зібрано 843,8 млн. грн. «Це на 248,5 млн. грн., або на 41,7% перевищує показник минулого року», - наголошується в повідомленні.