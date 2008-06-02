«Гетьман Сагайдачний» розпочав чергування в рамках операції НАТО

Фрегат ВМС України «Гетьман Сагайдачний» сьогодні прибув до визначеного району Середземного моря та розпочав патрулювання у рамках операції НАТО з виявлення та попередження терористичних дій «Активні зусилля».

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-центрі командування українських ВМС.

За інформацією прес-центру, патрулювання, яке здійснює екіпаж фрегата “Гетьман Сагайдачний”, є виконанням першого етапу завдань з контролю морських перевезень протягом визначеного терміну бойової служби в інтересах антитерористичної середземноморської операції.

Як повідомляв УНІАН, напередодні екіпаж українського фрегату, отримавши допуск до виконання завдань операції НАТО у Середземному морі “Активні зусилля”, підняв на флагмані Військово-Морських Сил ЗС України “Гетьман Сагайдачний” прапор НАТО. Це означає, що український корабель успішно пройшов сертифікацію експертами Альянсу, увійшов в оперативне підпорядкування командувача морського компоненту Об’єднаних Збройних сил НАТО “Південь” (Неаполь, Італія) і готовий до практичного виконання завдань з виявлення ы попередження терористичних дій у Середземному морі в рамках операції альянсу “Активні зусилля”.

Переведення “Гетьмана Сагайдачного” в оперативне підпорядкування Об’єднаних Збройних сил НАТО “Південь” відбулося на підставі рішення Північноатлантичної Ради, члени якої цього тижня розглянули звіт військових експертів з Неаполя щодо рівня готовності українського корабля до участі в операції НАТО “Активні зусилля”.