Прес-конференція організації ”Аркъадаш” ”Захист конституційних прав громадян...”
18:13, 10 червня 2008Крым
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11 червня - 11.00. Прес-конференція юридичної служби правозахисній організації "Аркъадаш" на тему: "Захист конституційних прав громадян і діяльність правоохоронних органів АР Криму і України".
Прес-конференцію проводять Айдер Ісмаїлов - голова організації і Енвер Умеров - директор юридичної служби.
Інформаційний прес-центр (вул.Севастопольська, 8, к.106).
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