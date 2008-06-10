Прес-конференція організації ”Аркъадаш” ”Захист конституційних прав громадян...”

18:13, 10 червня 2008
Крым
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11 червня - 11.00. Прес-конференція юридичної служби правозахисній організації "Аркъадаш" на тему: "Захист конституційних прав громадян і діяльність правоохоронних органів АР Криму і України".

Прес-конференцію проводять Айдер Ісмаїлов - голова організації і Енвер Умеров - директор юридичної служби.

Інформаційний прес-центр (вул.Севастопольська, 8, к.106).

 

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