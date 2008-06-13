У Криму за хабар $5,2 млн. затримали голову та депутата сільради

У Криму за отримання хабара у розмірі 5 млн. 200 тис. доларів США затримано голову та депутата селищної ради.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

«В результаті спільних дій працівників Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України та УБОЗ МВС України в АР Крим викрито й затримано на гарячому» голову однієї із селищних рад автономії та депутата цієї ж ради за отримання шляхом вимагання 5 млн. 200 тис. доларів США від підприємця за надання дозволу на оренду 2 земельних ділянок», - йдеться у повідомленні.

Генеральною прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України.

Проводиться досудове слідство.