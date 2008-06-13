Педофіл із Севастополя фіксував свої дії на відео та розміщував в Інтернеті

Сьогодні в Севастополі затримано ґвалтівника дітей, які свої дії фіксував на відео та розміщував в Інтернеті.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України.

Встановлено, що 38-річний місцевий мешканець з 2000 року до моменту затримання, займаючись професійною фото- та відеозйомкою урочистих заходів, знайомився з малолітніми та неповнолітніми, як правило, з неблагополучних родин, з якими згодом зустрічався, пропонував їм додатковий заробіток чи матеріальну винагороду за здійснення фотосесій за їх участю, в тому числі й в оголеному вигляді. Надалі чоловік ґвалтував дітей, фіксуючи події на фотовідеокамеру.

Слідством встановлено, що цей громадянин за попередньою змовою з третіми особами, які проживали на території іноземних держав, організував інтернет-сайт, розміщений за межами України. Там він розміщував відзняті фото- та відеоматеріали порнографічного змісту, за що з 2005 року отримував по 1 тис. дол. щомісячно у вигляді грошових винагород на відкритий ним рахунок в одному з банків м. Севастополя.

Затриманому пред‘явлено звинувачення по 23 епізодах злочинної діяльності, за які передбачено покарання згідно з ст. 152 ч.2,3, ст. 153 ч. 2.3, ст. 156 ч. 1 Кримінального кодексу України.

Підозрюваного взято під варту. Наразі проводяться слідчі дії щодо встановлення осіб, які причетні до злочинної діяльності.