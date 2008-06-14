Сагайдачний з`явився на Омезі

У Севастополі сьогодні відкрито пам’ятник гетьману України Петру Сагайдачному.

Як передає кореспондент УНІАН, монумент встановлено в районі бухти „Омега” (Гагарінський район міста), біля новобудов.

У церемонії відкриття пам’ятника взяли участь керівники виконавчої і представницької гілок влади міста, командування і особовий склад Військово-Морських Сил України, представники політичних партій і громадських організацій міста. Почесне право відкрити пам’ятник було надано голові Севастопольської міської державної адміністрації Сергію КУНІЦИНУ, голові Севастопольської міської ради Валерію САРАТОВУ і командувачу ВМС України віце-адміралу Ігорю ТЕНЮХУ.

Під час церемонії С.КУНІЦИН від імені держави, Президента України Віктора Ющенка привітав присутніх з відкриттям пам’ятника.

Він назвав символічним, що пам’ятник гетьман П.Сагайдачному встановлено саме “в день народження міста Севастополя, в день його 225-річчя”. На думку С.КУНІЦИНА, „тепер вже ні в кого не буде сумнівів в тому, що це українське місто”.

У свою чергу, голова Севастопольської міськради В.САРАТОВ під час виступу підкреслив, що заслугою П.Сагайдачного є об’єднання тогочасної української еліти, і сьогодні це важко переоцінити.

„Ми сьогодні відкриваємо другий в цьому році пам’ятник, нещодавно відкрили пам’ятник депортованим народам. Будемо ще відкривати. І та толерантність, яка присутня сьогодні у місті Севастополі, та взаємна повага одного до одного, яка реально є, дозволяють нам сьогодні, в день 225-річчя міста, з оптимізмом дивитися в майбутнє”, - наголосив В.САРАТОВ.