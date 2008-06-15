Припинити переслідування мера Алушти вимагає низка парторганізацій

Низка Алуштинських партійних організацій вимагає від правоохоронних органів припинити переслідування мера Алушти Володимира ЩЕРБИНИ.

Про це йдеться у зверненні алуштинських міських організацій партії «Союз» та інших політсил Алушти, переданому УНІАН головним редактором газети «Алуштинський вісник» Романом ЧЕРЕМУХІНИМ.

«Ми обурені цинічними діями Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України та інших силових структур, спрямованими на підрив довіри до місцевої влади в місті, на створення загрози зриву курортного сезону на південному березі Криму і паралізацію роботи всіх служб міста Алушти», - зазначається в документі.

Автори звернення називають «трагікомедією» події в Алушті 13 червня, а також проведену цього дня в Сімферополі прес-конференцію міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА. «Ми глибоко переконані, що «трагікомедія», яка відбулася в Алушті 13 червня із залученням спеціалізованих силових структур і відомств, так само, як і прес-конференція міністра внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКО щодо якихось хабарів, які неначебто вимагає міський голова, в цивілізованому суспільстві недопустима. Так само, як і неприпустимо переслідування керівництва міста через помсту за знесення «Робінзона» (розважальний комплекс в Алушті – УНІАН), за відмову надати в оренду землю «Ігросервісу», за інші принципові погляди на питання порядку в Алушті», - підкреслюється в заяві.

Її автори вимагають «залишити Алушту у спокої» і припинити переслідування мера міста В.ЩЕРБИНИ.

Як повідомляв УНІАН, мер Алушти В.ЩЕРБИНА і двоє його підлеглих були затримані 13 червня в ході спільної операції, проведеної співробітниками Генпрокуратури України і кримського УБОЗу.

Алуштинські чиновники затримані за підозрою в здійсненні посадових злочинів, їм інкримінують неодноразове отримання хабарів в особливо великих розмірах, заявив міністр внутрішніх справ України на прес-конференції в Сімферополі. Ю.ЛУЦЕНКО пообіцяв, що це не останні затримання в Алуштинській міській раді.