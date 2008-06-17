На яких підставах у Криму перебували 1,5 тис. російських козаків?

Громадський комітет „Український Севастополь” очікує від керівництва держави роз’яснень відносно того, на яких підставах у Криму, зокрема в Севастополі, 11-15 червня перебували 1,5 тис. російських козаків.

В інформаційному запиті, направленому в Раду національної безпеки і оборони України, Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ, голові Верховної Ради Арсенію ЯЦЕНЮКУ та міністру закордонних справ України Володимиру ОГРИЗКУ, текст якого передано УНІАН, наголошується, що формально учасники цих формувань проводили в Криму так званий міжнародний форум козаків, але фактично „озброєні гарячою і холодною зброєю громадяни іншої країни безперешкодно пересувались через кордон та по території України”. Без сумніву, за словами авторів запиту, ”це стало загрозою національній безпеці України”.

Зокрема, як зазначається в запиті, „у Севастополі сотня озброєних російських донських козаків і кілька десятків переодягнених козаків кілька днів використовувались російськими керівниками дестабілізації в нашій країні під час незаконного встановлення і відкриття пам’ятника російській цариці Катерині ІІ”.

Громадський комітет „Український Севастополь” просить повідомити: по-перше, на яких правових підставах в нашій державі 11-15 червня знаходились озброєні мілітарні формування іншої країни. По-друге, чи існують міждержавні домовленості про проведення міжнародного форуму за участю воєнізованих формувань з Росії. По-третє, хто мусить контролювати і перешкоджати перевезенню великої кількості зброї через кордон України. Зрештою, ГК „Український Севастополь” хоче знати, чи контролює та запобігає українська влада антидержавній сепаратистській діяльності проросійських партій в Криму і Севастополі.

„Український Севастополь” у вигляді додатку надіслав за зазначеними адресами три фотографії із зображенням озброєних гарячою і холодною зброєю громадян іншої країни в українському місті Севастополі.