Збір ранніх зернових почнеться в Криму 20 червня

20 червня в Автономній Республіці Крим почнеться масовий збір ранніх зернових.

Як повідомили в прес-службі Ради міністрів Криму, ранні зернові необхідно зібрати на площі 580 тис. га, що на 55 тис. гектарів більше ніж минулого року.

У проведенні робіт буде задіяно близько 2,1 тис. зернозбиральних комбайнів.

Планується, що валовий збір ранніх зернових культур цього року повинен скласти близько 1 млн. 300 тис. тонн, що на 170 тис. тонн більше ніж минулого року.