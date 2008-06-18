Збір ранніх зернових почнеться в Криму 20 червня
07:31, 18 червня 2008Крым
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Інформує уряд
20 червня в Автономній Республіці Крим почнеться масовий збір ранніх зернових.
Як повідомили в прес-службі Ради міністрів Криму, ранні зернові необхідно зібрати на площі 580 тис. га, що на 55 тис. гектарів більше ніж минулого року.
У проведенні робіт буде задіяно близько 2,1 тис. зернозбиральних комбайнів.
Планується, що валовий збір ранніх зернових культур цього року повинен скласти близько 1 млн. 300 тис. тонн, що на 170 тис. тонн більше ніж минулого року.
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