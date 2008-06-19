Кримчанка задушила і викинула з балкона свого батька

У Керчі (Крим) п`яна жінка задушила 81-річного батька і викинула його тіло з балкона, таким чином зробивши вигляд, що він покінчив життя самогубством.

З`ясувалося, що батько відмовився надати гроші дочці, знаючи, що вони будуть витрачені на алкоголь. Через це вона накинулася на батька і почала душити його. Незабаром чоловік помер. Дочка витягнула з кишені 800 грн. і продовжила розпивати спиртне зі своїм співмешканцем. «Вигляд тіла їх не бентежив. Ввечері співмешканець запропонував скинути тіло з балкона», - повідомляє прес-служба міліції Керчі.

Зробивши це, вони подзвонили медикам, заявив, що дідусь добровільно пішов з життя. Проте наступного дня судовий експерт встановив причину смерті: механічна асфіксія, задушення.

46-річна керчанка арештована. Її дії Кримінальний кодекс України кваліфікує як умисне вбивство, здійснене з корисливих мотивів. Санкція, згідно ч. 2 ст. 115 – позбавлення волі строком на 15 років або довічно.

Дії 42-річного співмешканця кваліфікуються як приховування особливо тяжкого злочину. Покарання – позбавлення волі строком до 3 років.