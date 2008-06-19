У Криму викрито ріелтора та держчиновника

У Криму правоохоронці викрили співробітника державної установи і ріелтора агентства нерухомості, які планували за винагороду прискорити оформлення документів та узгодження питання переводу однокімнатної квартири з житлового у нежитловий фонд.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, ріелтора було затримано під час отримання 3 тис. доларів хабара від місцевого жителя для подальшої передачі згаданому співробітнику для сприяння у вирішенні зазначеного питання.

Прокуратурою порушена кримінальна справа за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.368 та ч.1 ст.369 Кримінального кодексу України (одержання хабара, давання хабара).