У Криму викрито ріелтора та держчиновника
11:45, 19 червня 2008Крым
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Ключові слова - «хабар за документи»
У Криму правоохоронці викрили співробітника державної установи і ріелтора агентства нерухомості, які планували за винагороду прискорити оформлення документів та узгодження питання переводу однокімнатної квартири з житлового у нежитловий фонд.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, ріелтора було затримано під час отримання 3 тис. доларів хабара від місцевого жителя для подальшої передачі згаданому співробітнику для сприяння у вирішенні зазначеного питання.
Прокуратурою порушена кримінальна справа за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.368 та ч.1 ст.369 Кримінального кодексу України (одержання хабара, давання хабара).
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