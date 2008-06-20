Чисельність населення Землі 2012 року може сягти 7 млрд. осіб
10:02, 20 червня 2008Крым
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Прогноз Бюро перепису США
Чисельність населення Землі 2012 року може сягти 7 млрд. осіб.
Як передає ІТАР-ТАСС, такий уточнений прогноз за країнами та регіонами поширило Бюро перепису США.
У повідомленні для ЗМІ головне американське статистичне відомство нагадує, що 6-мільярдний поріг людство переступило в 1999 р.
У новому американському прогнозі наведено останні дані щодо 34 країн.
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