Чисельність населення Землі 2012 року може сягти 7 млрд. осіб.

Як передає ІТАР-ТАСС, такий уточнений прогноз за країнами та регіонами поширило Бюро перепису США.

У повідомленні для ЗМІ головне американське статистичне відомство нагадує, що 6-мільярдний поріг людство переступило в 1999 р.

У новому американському прогнозі наведено останні дані щодо 34 країн.